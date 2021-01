Man (55) komt om het leven nadat hij gekneld raakt tussen tractor en muur

MelseleOp een landbouwbedrijf in de Priemstraat in Melsele is zaterdagmiddag een man van 55 jaar gekneld komen te zitten tussen een tractor en de muur van een stalling. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Antwerpen waar hij later op de avond is overleden aan zijn verwondingen