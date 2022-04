Man (21) probeerde pizzakoerier te betalen met vals geld: parket eist jaar cel

Kallo Beverentun­nel afgesloten nadat vrachtwa­gen signalisa­tie aan plafond beschadigt

De Beverentunnel op de R2 in het havengebied is van vrijdagavond tot zaterdagochtend afgesloten geweest in de richting van Stabroek. Dat was het gevolg van een ongeval met een te hoog geladen vrachtwagen die signalisatie aan het plafond beschadigde.

3 april