Magalie (34) heropent bekend café De Nuve Groene: “Anderhalf jaar bezig geweest met verbouwingen maar wel bijna alles zelf gedaan”

MelseleWanneer gaat het café weer open? Die vraag kreeg Magalie Van Vlierbergen heel vaak voorgeschoteld in Melsele, maar dit weekend is het zover. Het legendarische café De Groene is voortaan De Nuve Groene en een blik binnen maakt meteen duidelijk waarom. Het hele pand werd van vloer tot nok verbouwd en het grootste werk deed Magalie volledig zelf.

“Als het café niet goed draait, kan ik nog altijd aan de slag als bouwvakker”, lacht ze. “Ik heb enorm veel geleerd het voorbije anderhalf jaar: metsen, voegen, schilderen, noem maar op. Dat was een bewuste keuze want ik wilde alles zoveel mogelijk in eigen handen houden. Niet alleen om kosten besparen maar een aannemer zou gek worden van mijn instructies. De kleur groen op de muren heb ik bijvoorbeeld vijf keer overschilderd tot ik volledig tevreden was met het resultaat. Ook de bekleding van de toog heb ik weer afgebroken en opnieuw gedaan. Maar met het eindresultaat ben ik nu wel erg tevreden.”

Roots in Melsele

Magalie maakte gebruik van de verschillende lockdowns en de coronaperiode om de tijd te nemen om het café helemaal te strippen en herop te bouwen. “Maar nu sta ik wel te trappelen om erin te vliegen want ik mis het contact met de klanten.” Magalie heeft zelf al elf jaar horecaervaring. Ze baatte vroeger de brasserie in Fort Liefkenshoek in Kallo uit. “Toen de concessie afliep, ging ik op zoek naar een andere uitdaging. Mijn roots liggen in Melsele en toen ik hoorde dat er een overnemer werd gezocht voor café De Groene heb ik geen moment getwijfeld.”

Minstens halve eeuw café

Het café is dan ook een monument in Melsele en ver daarbuiten. “In de gevel staat het jaartal 1974 als café De Groene maar volgens buren is het gebouw meer dan honderd jaar oud”, weet Magalie. “Toen ik nog voetbal speelde bij Svelta Melsele kwam ik hier zelf geregeld over de vloer. Het café sloot twee jaar geleden de deuren maar ik denk dat klanten snel de weg gaan terugvinden. Hoeveel keer dat mensen niet gevraagd hebben wanneer het café terug open zou gaan…. Maar nu zal men kunnen zien waarom.”

Ook eten

De Nuve Groene, zoals de zaak voortaan heet, zal in de eerste plaats terug een café zijn maar op termijn wil Magalie ook eten serveren. “Nu kan men ’s middags al een croque of spaghetti bestellen maar eens onze nieuwe keuken geïnstalleerd is ga ik een meer uitgebreide kaart hebben met klassiekers zoals stoofvlees en ribbetjes. We zullen op termijn ook nog de bovenverdieping aanpakken. Daar komt dan een zaaltje voor vergaderingen en feestjes.” En van het vat wordt ook een eigen bier getapt: de Nuve Groene, een tripel van 8,5° met een fruitige toets. Het bier werd ontwikkeld door brouwerij De Cock uit Sint-Pauwels, onder meer bekend van Sinpalsken. Magalie heeft nog meer plannen trouwens. Ze wil ook de Statiefeesten opnieuw leven inblazen. Die stierven een stille dood nadat het café de deuren sloot.

Magalie staat er gelukkig niet alleen voor. Ze kan rekenen op haar tweelingzus Evelien maar ook het vroeger team van de brasserie in Fort Liefkenshoek had anderhalf jaar geduld om terug aan haar zijde te kunnen staan. Vanavond komen zowel de dorpsburgemeester van Melsele Ilse Vercruyssen als de Beverse burgervader Marc Van de Vijver het café openen. Zaterdag wordt om 21 uur een gratis vat gegeven en zijn er braadworsten en hamburgers, gevolgd door een feestje tot in de late uurtjes. Zondag zijn er vanaf 14 uur gratis pannenkoeken en Vlaamse meezingers.

