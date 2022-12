Lucas (2,8) maakt voor eerste keer kennis met ijs en wordt meteen als 10.000ste bezoeker in de bloemetjes gezet

Filip Hendrickx zetelde enkele jaren voor N-VA in de gemeenteraad van Beveren maar emigreerde in 2015 naar het verre Dubai voor zijn werk in de diamantsector. Daar vond hij intussen ook de liefde van zijn leven en werd zoontje Lucas geboren. “Er is in Dubai wel een indoorijspiste maar daar zijn we nog nooit geweest. Het is dus de eerste keer dat hij de schaatsen aanbindt. We zijn maar vier dagen hier in het land voor het bezoek aan familie en een bezoek aan de ijspiste wou ik hem niet ontzeggen.”