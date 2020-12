Liselot en Jolien nemen afscheid van hun mama Els die voor euthanasie kiest: “We begrijpen haar beslissing”

Els liep in april 2019 een hersenbloeding op. Daarna volgde een jaar lang vechten en allerhande operaties. “Het leek aanvankelijk de goede kant op te gaan maar stelselmatig is ze toch steeds verder achteruitgegaan”, vertellen Liselot en Jolien. “Ze heeft een gezichtsverlamming gekregen aan beide kanten waardoor praten heel moeilijk is. Ze kan ook geen emoties meer tonen in haar gezicht. Ze kan ook haar evenwicht niet meer houden waardoor stappen moeilijk gaat. Ze is dus voor alles afhankelijk geworden van anderen. En daar heeft ze het ontzettend moeilijk mee.”

Els wou graag de bevalling van haar kleinkind Lou eind oktober nog meemaken. Een paar dagen later besliste om euthanasie te plegen. Dat zal op 20 januari 2021 gebeuren. Haar kinderen begrijpen die beslissing. “We weten ook hoe mama geweest is, een megazelfstandige en koppige vrouw die geen hulp duldde en zelf voor iedereen zorgde. Nu zit ze in een positie waarin er voor haar gezorgd moet worden. Alles wat ze leuk vond in het leven, is er niet meer. We begrijpen haar beslissing dus maar we zijn tegelijk wel supertriest. We zien haar immers doodgraag en gaan haar keihard missen.”