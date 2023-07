Lingerie Nelly sluit na 70 jaar de deuren: “9 op de 10 klanten kent de eigen bh-maat niet”

Zwijn­drecht­se partijen zijn verdeeld over fusie en gaan daarom met elkaar in debat onder leiding van Wim De Vilder

Voor de gemeente Zwijndrecht is het moeilijk om een eenduidig standpunt in te nemen over een mogelijke fusie met Beveren en Kruibeke omdat de meningen binnen de gemeenteraad en het schepencollege erg verdeeld zijn. Daarom is beslist om voor- en tegenstanders tegenover elkaar te zetten in een politiek debat met journaalanker Wim De Vilder als moderator.