Liefkenshoektunnel twee nachten dicht in één rijrichting door onderhoudswerken

Tien procent minder gas gebruiken bij het verwarmen? Dat doe je met dit handige gadget

Nu de energieprijzen hoog zijn en de temperaturen laag, is het meer dan ooit tijd om te snoeien in je verbruik. Daar zijn legio manieren toe: gaande van isoleren en de keuze voor een zuinige verwarmingsinstallatie tot simpelweg de thermostaat terugdraaien en je ketel goed onderhouden. Een bijkomende optie is het plaatsen van radiatorventilatoren. Ben je nog niet vertrouwd met deze handige tool? HLN Shop overloopt wat je moet weten.

18 december