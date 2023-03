Lichamen van bejaard koppel pas weken na overlijden ontdekt: “Licht in keuken brandde al zeker 10 dagen aan één stuk, zowel overdag als ’s nachts”

Volleybal liga A Kris Vansnick (Asterix Avo): “De zes bonuspun­ten bij de start van de play-offs zijn mooi meegenomen”

De teerlingen zijn geworpen in de volleyballiga bij de vrouwen. Er moest tot op de laatste speeldag gewacht worden om de definitieve eindrangschikking te bepalen, want tijdens de slotdag stond er nog een duel tussen VC Oudegem en Asterix Avo op het programma. Oudegem won de eerste set, Asterix Avo nam autoritair over en start met zes bonuspunten als koploper aan de play-offs.