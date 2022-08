Levi (14) krijgt hoofdrol in nieuwe familiemusical ‘Wiet Waterlanders’: “En intussen ook al rol beet in de volgende productie”

Levi pakt zijn eerste hoofdrol in een musicalproductie en kruipt in de huid van hoofdpersonnage Wiet Waterlanders. Het gaat om een productie van The Singing Factory dat gebaseerd is op het boek ‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ van acteur, zanger en auteur Mark Tijsmans.

Levi komt gelukkig niet onbeslagen op het ijs. “Ik ben al sinds mijn zes jaar bezig met zingen”, vertelt hij. “Ik heb musicallessen aan de muziekacademie van Lochristi gevolgd. Mijn moeder schreef me daarvoor in omdat die school goed staat aangeschreven. Nu ga ik naar The Musical Academy van productiehuis Deep Bridge in Wilrijk. Daarnaast krijg ik ook nog zangles bij Lore Van den Broeck. Het is dus wel duidelijk: zingen is mijn grote passie!”

Twee rollen beet

De voorbije jaren kon Levi al een paar keer proeven van het podium. “En in het zesde leerjaar heb ik zelfs al eens een hoofdrol mogen spelen in de schoolvoorstelling ‘André de Astronaut’. Maar deze musical is natuurlijk wel van een heel ander kaliber. Ik had niet zo’n hoge verwachtingen toen ik auditie ging doen. Meer nog: ik deed een gooi naar twee rollen in twee verschillende musicals van The Singing Factory: Wiet Waterlanders en Kamp delta. Tot mijn eigen verbazing werd ik geselecteerd voor beide en dan nog in één voor een hoofdrol! Het zullen nu natuurlijk wel erg drukke maanden worden”

Combineren met school

De repetities voor ‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ zijn al in maart gestart maar lagen nu even stil in de vakantie. Vanaf 20 augustus gaat het gezelschap er terug tegenaan. “We zijn voor de vakantie al even met de directrice gaan praten over de combinatie met school. Ik ga in september immers elke dag meteen na school naar de repetities moeten en soms iets vroeger moeten vertrekken. Gelukkig was ze zeer begripvol.” Levi volgt op het KA in Beveren Latijn-Wiskunde. “Een richting die me wel bevalt maar mijn grote droom is toch het conservatorium.”

Ook Kruibeekse inbreng

‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ gaat op 9 september 2022 in première in de Stadsschouwburg Mechelen. In totaal telt het ensemble meer dan 30 kinderen en jongeren. Daarbij is ook Kruibeke goed vertegenwoordigd. Helena De Reu (13 jaar) en Rodi Cicek (10) mogen in de hoofdcast respectievelijk de rollen van ’Sjopijn’ en ‘Ricky’ vertolken. Ook dorpsgenootjes Flo De Wilde (8) en Jente Charlier (10) draven op in het ensemble. De ultieme mentor en gids voor al dit jonge geweld, zowel op als naast het podium, wordt niemand minder dan Belgisch musicalicoon Hans Peter Janssens, die de rol van wereldberoemd componist ‘Solieri’ vertolkt.

