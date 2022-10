Levensloop maakt zich warm voor nieuwe XL-editie: “Trage start maar nu draait inschrijvingsteller op volle toeren”

BeverenDe organisatie van Levensloop Beveren telt af naar komend weekend want na twee jaar corona staat er eindelijk terug een XL-editie op het programma met een 24-uur durende marathon. “Het was even bang afwachten want bij verschillende teams was de drive na zo’n lange pauze toch wat verdwenen. Maar intussen staat er enkele dagen voor de start toch al weer meer dan 120.000 euro op de teller”, zegt voorzitter Danny Noppe tevreden.

In 2020 werden alle Levenslopen geannuleerd, maar werd een Tour of Hope op poten gezet. En ondanks de vele beperkingen kon vorig jaar een mini-Levensloop doorgaan. Die bracht toch ook meer dan 150.000 euro bij elkaar in de strijd tegen kanker. Nu kozen de organisatoren ervoor om opnieuw voor een XL editie te gaan met een marathon van 24 uur op en rond de atletiekpiste. “Toch was het even afwachten hoe het Waasland zou reageren na 2 jaren waarin corona roet in het eten gooide”, geeft voorzitter Danny Poppe toe. “En ook de huidige economische situatie zorgde voor wat vraagtekens en een trage start.”

Inschrijvingen lopen nog

Volledig scherm De opbouw van het Levensloopdorp is intussen volop aan de gang. © Kristof Pieters

In 2019 kwamen er 83 teams aan de start. Dit jaar staat de teller op 57 teams met in totaal 1.752 deelnemers. Die brachten al meer dan 120.000 euro in het laatje. “We konden dus met een gerust hart aan de opbouw van het gezellige Levensloopdorp beginnen”, klinkt het opgelucht. “Men kan trouwens nog inschrijven tot op de dag zelf. Voor de deelnameprijs van 10 euro krijgt men in ruil een gratis toegangsticket voor LAGO De Meerminnen en een match van SK Beveren, goed voor samen meer dan 30 euro.”

Levensloopmonument

Volledig scherm De Levensloopboom staat er al. Er naast het nieuwe Levensloopmonument ingepakt in oranje plastic. © Kristof Pieters

Het evenement start zaterdag om 15 uur met een openingsceremonie, waarin Bert Van Renne het Levenslooplied 2022 “HOOP” in primeur vertolkt. Ook van de partij zijn Tuur De Weert en Danni Heylen, peter en meter van Levensloop Beveren. “Tijdens deze openingsceremonie zal er ook een nieuw monument onthuld worden”, kan Danny al verklappen. “Het is een kunstwerk van Gerry De Rycke dat symbool staat voor liefde, hoop en verbondenheid met de vechters in het Waasland. Bedoeling is dat bezoekers het kunstwerk laten groeien door eigen slotjes mee vast te hechten aan het monument. Na afloop willen we het werk graag een prominente plaats geven ergens in de gemeente.”

Darts Battle

Volledig scherm In totaal zijn er 250 vrijwilligers. Een deel van hen staat klaar om de vechters in de watten te leggen. © Kristof Pieters

De vechters zelf zijn dit weekend ook opnieuw van de partij. Ze zijn met bijna 300 en mogen een ereronde maken alvorens het startschot wordt gegeven voor 24 uur estafetterondjes lopen of wandelen. De organisatie rekent uiteraard op goed weer en hoopt op die manier weer tienduizenden bezoekers te mogen ontvangen. De teams zorgen zelf voor heel wat catering voor bezoekers en kinderen kunnen zich 2 dagen uitleven in het grote Levensloop-kinderdorp. Nieuw dit jaar is een grote Darts Battle op zaterdag en ook een Levensloop wandeling van 7 km weg van het terrein. Meteen ook een ideale oplossing voor wandelaars met honden die niet toegelaten zijn op het atletiekterrein. Nog op zaterdag komt het straattheater van Ron Jaluai langs met de kleinste cocktailbar ter wereld. Zaterdagavond om 20.30 is er de sfeervolle Kaarsenceremonie ter herinnering aan vrienden en kennissen die de oneerlijke strijd verloren. Daarna volgt een stille ronde langsheen de duizenden kaarsenzakjes die het Levensloopterrein de hele nacht zullen verlichten.

Slotceremonie

Op zondag om 15 uur wordt het laatste rondje gelopen en volgt een slotceremonie waarbij alle vechters nog een geschenk krijgen gemaakt door kinderen in samenwerking met de vzw Twinkelkids. Op dat moment zal ook het slotbedrag worden bekend gemaakt. Het aantal deelnemende ploegen en de balans van het ingezamelde geld zijn te volgen via de website www.levensloop.be/beveren. Daar kan men zich ook nog altijd inschrijven.

