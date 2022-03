Levensloop Beveren pakt voor zevende editie terug uit met 24-uren marathon: “Zelfs in moeilijke tijden bleef de vlam branden”

BeverenDe kop is eraf. In CC Ter Vesten is de kick-off gegeven van editie 2022 van Levensloop Beveren. En het wordt opnieuw een XL-editie die 24 uur in beslag zal nemen. Afspraak op 15 en 16 oktober op en rond de atletiekpiste.

Net als bij veel andere evenementen strooide corona ook bij Levensloop Beveren de voorbije twee jaren roet in het eten. “In 2020 werden alle Levenslopen geannuleerd maar hebben we wel nog een Tour of Hope op poten gezet”, blikt voorzitter Danny Noppen terug. “En ondanks de vele COVID-beperkingen kon vorig jaar zelfs een mini-Levensloop doorgaan. Die bracht toch ook meer dan 150.000 euro bij elkaar in de strijd tegen kanker. Geen enkele Belgische editie deed beter. Het is een bewijs dat het Waasland ook in moeilijke omstandigheden enthousiast bleef voor Levensloop. De vlam is blijven branden.”

Na de twee coronajaren gaan de organisatoren nu wel opnieuw voor een volwaardige XL-editie van Levensloop Beveren. Op 15 en 16 oktober 2022 zal er opnieuw 24 uren lang gelopen en gewandeld kunnen worden. “De traditionele ingrediënten blijven behouden”, vervolgt Danny. “Zo is er uiteraard terug een kaarsenceremonie maar ook een kinderdorp. We hopen uiteraard op veel teams die zich zullen inschrijven.”

Om alles in goede banen te leiden is er wel nog nood aan vrijwilligers. “De voorbije twee jaar is er wat volk afgehaakt en we missen dus nog wel mensen voor onder meer de logistiek, administratie of om de ceremonies te begeleiden”, legt de voorzitter uit. “Bij deze doen we dus ook een warme oproep naar helpende handen.”

Schepen Katrien Claus (CD&V) denkt dat er zich zeker mensen zullen melden. “Want zelfs in moeilijke tijden blijft Levensloop leven onder de bevolking. En zolang er enthousiaste vrijwilligers zijn, blijven we dit ook als gemeente ondersteunen en zetten we de strijd tegen kanker verder.”

Meer info en inschrijvingen: https://www.levensloop.be/relays/beveren-2022

