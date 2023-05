Leger neemt bewaking van kerncentrale terug over

Vrouwenvolleybal Liga A Drievoudi­ge climax voor Asterix Avo tijdens de ‘Night of the Volley­proms’: “Zaterdag willen we dit bekronen met de titel van Belgisch kampioen”

Asterix Avo ging maandagavond met de drie belangrijkste prijzen lopen op de ‘Volleyproms’. Anna Koulberg werd ’Rookie of the Year’, Kris Vansnick werd verkozen tot beste coach en tenslotte kreeg Nova Marring de grootste trofee in de verkiezing van ‘Beste speelster van het jaar’. “Mooi als erkenning”, vertellen ze alle drie in koor. “Maar de titelstrijd is nog belangrijker. Volleybal is een teamsport. Je kunt niet zonder de anderen.”