“Leg eens een prei onder de kerstboom!” Fonds 9150 zamelt verse groenten en fruit in voor kansarme gezinnen

Kruibeke/BeverenHet Fonds 9150 organiseert ook dit jaar een kerstdiner voor mensen uit de gemeente die het financieel niet zo breed hebben. Door de energiecrisis is er al een recordaantal inschrijvingen van 340. “Normaal geven we er ook een cadeautje bij maar dit jaar gaan we voor verse groenten en fruit omdat we zien dat mensen daar jammer genoeg eerst op gaan besparen”, zegt Geert Magerman. Intussen is er voor Beveren ook een Fonds 9120 in de maak.

Het kerstdiner van het Fonds 9150 is dit jaar aan zijn achtste editie toe. Het zal net als tijdens de coronapandemie in de vorm van takeaway worden aangeboden. “Daarvoor zijn verschillende redenen”, legt Geert Magerman uit. “Er is geen zaal meer beschikbaar die voldoende groot is om zo’n groot aantal mensen te ontvangen. Er worden elk jaar terug records gebroken. We zijn ooit begonnen met een feestmaal voor een 50-tal mensen. Vorig jaar klokten we af op 308 en dit jaar zitten we al over de 340 inschrijvingen. Daar zitten een aantal vluchtelingen uit Oekraïne bij maar het is vooral de energiecrisis die de cijfers zo fors doet stijgen.”

Receptie

Een tweede reden waarom er gekozen wordt voor takeaway is de spreekwoordelijke drempel die er nog steeds bestaat bij veel mensen die in kansarmoede leven. “De schroom om een maaltijd af te halen is kleiner dan aanschuiven bij lotgenoten”, stelt Geert vast. “We vinden dat sociaal contact wel belangrijk en daarom koppelen we aan het afhaalmoment ook een receptie vast. Wie wil kan dus even blijven hangen voor een drankje en een hapje.”

Nood aan groenten en fruit

Het Fonds 9150 zal de kerstdiners laten maken door een traiteur. “De soep wordt ons aangeboden door Zorgpunt Waasland. Enkel voor de desserts doen we een beroep op vrijwilligers. We vragen de bevolking ook om dit jaar verse groenten en fruit te doneren. Vorige jaren gaven we iedereen geschenkje mee maar volgens ons is er nu vooral nood aan verse groenten en fruit. Dat is waar mensen in kansarmoede het snelst op besparen omdat het nu eenmaal duurder is dan pakweg een ongezonde snack als een pak chips.”

Fonds 9120

Een sponsor toonde zich bereid om tweehonderd stuks van tien verschillende groenten en fruit te leveren en ook de fruitveiling van Vrasene zal 600 peren schenken. “Er zal niks verloren gaan”, verzekert Geert. “De overschotten gaan we doneren aan de voedselbank. Ook schenkingen in de vorm van droge voeding zijn meer dan welkom..”

Omdat er elk jaar ook meer aanvragen binnenkomen van mensen uit Beveren, zijn er intussen plannen om een Fonds 9120 op te richten. “In Kruibeke zijn er vier armoedeorganisaties actief maar in Beveren is er blijkbaar nog een leemte te vullen.”

Alle donaties zijn welkom op vrijdag 23 december tussen 13 en 16 uur of op zondag 25 december tussen 9 en 10 uur in café Balo op het Kerkplein van Kruibeke. Meer info: 0477-86.12.13

Volledig scherm © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.