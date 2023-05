Leerlingen De Wollewei proeven voor één dag van droomjob

Ward (26), die kind (3) redde van verdrin­kings­dood, gehuldigd door gemeente­raad

Op de gemeenteraad van Kruibeke is maandagavond Ward Uyttenhove (26) gehuldigd. Hij reanimeerde succesvol een 3-jarig kindje dat verdronken was in een vijvertje in Rupelmonde. Burgemeester Antoine Denert hoopt dat dit een voorbeeld mag zijn voor anderen om een EHBO-cursus te volgen.