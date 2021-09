Leerkracht elektriciteit Patrick (53) omgekomen na ongeval met motorscooter: “Derde collega die we verliezen op jaar tijd”

voetbal 1B Zorgen om Vukotic aan vooravond RWDM-Waas­land-Beveren: “Wellicht out tot de winterstop”

16 september Waasland-Beveren trekt vrijdagavond naar Molenbeek voor de uitwedstrijd tegen RWDM. De Leeuwen komen net van twee nederlagen tegen Dender (in de Beker) en Westerlo. Vooral in de defensie heeft hoofdcoach Marc Schneider kopzorgen. Met Mujakic en Vukotic zijn z'n beide linksvoetige centrale verdedigers out. Vooral bij die laatste lijkt het om een ernstige blessure te gaan.