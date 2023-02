Leegstaande handelspanden zoeken Valentijnspartner met Vinder

De leegstand van handelspanden is volgens Vooruit een groeiend probleem in Beveren. “Waar tien jaar geleden nog zo’n 8,4% van de Beverse handelspanden geen invulling had, is dat aandeel vandaag gestegen tot 10,4%”, zegt gemeenteraadslid Méline Rovillard. “Om een goede partner te vinden, heeft dit pand een sterk lokaal bestuur nodig dat volop inzet op het bestrijden van leegstand. We hebben alle tools in handen om het aantal matches te verhogen.

De Beverse socialisten schuiven enkele voorstellen naar voor om de leegstand tegen te gaan. “In de eerste plaatsen moeten we de panden in de winkelstraten van Beverse dorpskernen zo veel mogelijk invullen als handelspand. Er moet vermeden worden dat handelspanden omgevormd worden tot woningen”, klinkt het. “Dat zal echter niet genoeg zijn om leegstand te voorkomen. Er moet ook ingezet worden op intense coaching, administratieve ondersteuning en financiële ondersteuning van winkeliers, vooral starters, vanuit het ondernemingsloket. Daarnaast moeten we meer investeren in gezelligheid zoals het organiseren van één nocturne per maand en denken we ook aan het ter beschikking stellen van een online verkoopplatform voor winkeliers en handelaren. Zo kunnen we onze zelfstandigen helpen bij de digitale verkoop en levering van producten in de buurt.”