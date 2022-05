Lantis voert uitbreiding Park & Ride Melsele voorlopig af: “Parking bereikt zelden volledige capaciteit”

In stilte afgevoerd

Een jaar later is het plan echter in alle stilte weer afgevoerd. Wat is er precies aan de hand? “We stellen vast dat de huidige parking slechts zelden volledig bezet is”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. “Bovendien waren er moeilijkheden met het verwerven van de gronden. Aangezien de nood zich niet stelt, vinden we het opportuun om het project nog even in de koelkast te zetten. Op korte of middellange termijn kan de Park & Ride zeker nog uitgebreid worden, maar nu stelt zich geen capaciteitsprobleem.”