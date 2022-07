Landbouwer beboet voor oppompen van water uit gracht

De landbouwer was zijn gewassen aan het besproeien op een veld op de grens van Vrasene en Sint-Gillis-Waas. Een voorbijganger die getuige was, had de politie gealarmeerd. Ter plaatse stelden de agenten vast dat de landbouwer inderdaad water had opgepompt uit een openbare waterloop. Sinds 8 juli is dit verboden in een zone rond de Watergang der Hoge Landen. Gisteren maakte de gouverneur bekend dat het verbod is uitgebreid naar de hele provincie. Er is enkel een uitzondering als het gaat om water voor vee of voor het vullen van sproeitoestellen met gewasbeschermingsmiddelen.