LAGO geeft verloren spullen van bezoekers tweede leven: “Niet alleen zwembroeken worden vergeten. We hebben hier ook al schoenen en zelfs een vals gebit teruggevonden”

INTERVIEW. Dirk Van Esbroeck (61), architect van Zorgpunt Waasland, neemt afscheid: “Schaalver­gro­ting was nodig om ouderen­zorg betaalbaar te houden”

Dirk Van Esbroeck gaat op 1 mei officieel met pensioen. Hij neemt niet alleen afscheid als schepen en gemeenteraadslid, maar ook van zijn geesteskind Zorgpunt Waasland, één van de grootste spelers voor ouderenzorg in Vlaanderen met 1.650 personeelsleden. “Ik ben er trots op dat we dit op zo’n korte tijd konden realiseren, maar vooral dat we de zorg in openbare handen kunnen houden.”