La Curiosa schenkt deel van opbrengst van cadeautjes voor einde schooljaar aan onderwijsproject in Tanzania

Laatste fase van heraanleg Provincia­le Baan (N451) start vroeger dan gepland maar weg gaat wel maand lang volledig dicht

Goed nieuws voor de inwoners van Vrasene want de werken aan de Provinciale Baan verlopen vlotter dan voorzien. De laatste fase start al op maandag 12 juni zodat de heraanleg al klaar zal zijn tegen 14 juli in plaats van augustus. Het slechte nieuws is dat deze laatste fase wel voor veel hinder zal zorgen want de N451 moet hiervoor volledig dicht.