Kunst Verdelt brengt musical Annie voor 100-jarig bestaan: “Maar ook zoektocht naar jong talent”

De grande dame van het Beverse toneel mocht eigenlijk al twee jaar geleden honderd kaarsjes uitblazen maar door corona werd het eeuwfeest uitgesteld. In oktober kon het publiek al genieten van De Sunshine Boys waarin Carry Goossens en Jan Van de Perre een gepensioneerde komische duo spelen dat nog één keer samen op de planken stond. Dat was echter maar een voorproefje van het vuurwerk dat Kunst Veredelt in november volgend jaar wil brengen.

Kweekvijver voor jong talent

“Het ligt misschien iets buiten onze comfortzone als toneelvereniging maar het was altijd al een droom om nog eens uit te pakken met een groots opgezette musical”, zegt voorzitter Jan Van de Perre. “De laatste was My Fair Lady en die dateert al van 2009. De keuze viel dit keer op de bekende productie Annie. Die speelde zes jaar onafgebroken op Broadway, goed voor 2.377 voorstellingen en tal van prijzen. Het was ook altijd een kweekvijver voor jong talent. Hollywoodster Sarah Jessica Parker speelde eind jaren zeventig nog de rol van Annie.”

Volledig scherm © rv

Ook Kunst Veredelt gaat op zoek naar nieuw en jong talent. “We hebben altijd al een eigen jeugdwerking gehad. Ons bekendste jeugdproduct is Maarten Bosman die onder meer in Flikken heeft geacteerd. Maar voor Annie hebben we natuurlijk heel wat plaatsen te vullen. We zoeken meisjes maar ook jongens tussen de 10 en 15 jaar die talent hebben voor zang, dans en acteren. Omdat we in totaal elf voorstellingen plannen zoeken we meerdere kandidaten, zowel voor de rol van Annie als voor de andere weeskinderen.” Momenteel zijn er al een dertigtal inschrijvingen maar iedereen kan zich nog tot 31 december inschrijven via www.kunstveredeltkieldrecht.be

Ervaren team

Voor de regie en choreografie heeft het gezelschap intussen al een erg ervaren team. Marc Boon is al 28 jaar aan de slag als regisseur voor theater, opera en ook musical. In de regio is hij ook bekend als regisseur van het jaarlijkse circusspektakel Sint in de Piste in Sint-Niklaas. Hij brengt ook zijn vaste choreograaf mee van Sint in de Piste: Kristof Goffin. Van zijn hand is onder meer de overbekende ‘kniezwengel’ waarmee Kate Ryan in 2006 naar het Eurovisiesongfestival in Athene trok. Als zangcoach is er tot slot Johan Cerpentier.

Peter en meter

Voor dit prestigieuze musicalproject werden twee Kunst Veredelt-getrouwen bereid gevonden het meter- en peterschap op zich te nemen: Danni Heylen en Carry Goossens, die iedereen natuurlijk kent van FC De Kampioenen. Voor Danni is het een thuismatch want ze woont al vele jaren in Kieldrecht. Carry leerde bij Kunst Veredelt 38 jaar geleden zijn vrouw Chris Bus kennen en stond er al meermaals op de planken. Ze zullen samen vanaf de zijlijn de jonge bende coachen. “Hopelijk wagen heel wat jongeren hun kans. Het zal zeker de moeite lonen”, belooft Danni.

Annie wordt gespeeld van zaterdag 11 november tot en met maandag 11 december in het OC Ermenrike.

