KSK Beveren haalt licentie binnen voor nationaal voetbal

Container ophalen? Dat kan hier enkel nog na vingeraf­druk: goederenbe­han­de­laar DP World verhoogt veiligheid in haven na succesvol proefpro­ject

Containers vallen in de Antwerpse haven nog te vaak in handen van misdaadorganisaties. Nieuwe technologie die werkt met vingerscans is één van de noodzakelijke stappen om de veiligheid op de terminals te verbeteren. “We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op”, zegt Dirk Van den Bosch, topman van DP World.