Kruidentuin op binnenkoer Hof ter Saksen prikkelt alle zintuigen: “Vrouwen gingen vroeger zelfs op de tijmbank zitten voor een fris geurtje onderaan”

De binnenkoer van Hof ter Saksen onderging de voorbije maanden een grote metamorfose. Eerst werd de verharding met kasseien hersteld. De kasseien moesten wel behouden blijven omdat het om een geklasseerd monument gaat maar door de heraanleg is de inkom nu wel beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. “Nieuw is ook dat het regenwater voortaan wordt opgevangen in een put”, zegt schepen van Groen- en Natuurontwikkeling Filip Kegels (N-VA). “Het opgevangen hemelwater wordt zowel voor bewatering van de planten gebruikt als voor de toiletten op de binnenkoer. Verder is ook een extra deel onthard om nog meer plaats te maken voor beplanting. We willen de binnenkoer namelijk maximaal inzetten voor beleving en projectwerking met wisselende thema’s. Op deze manier is deze veel meer dan alleen maar een doorloop naar het park.”

Schepen Filip Kegels mocht de nieuwe Zintuigentuin feestelijk openen, niet met een lintje maar wel met het knippen van een sliert klimop.

De voorbije periode was de binnentuin ingericht als middeleeuwse kruidentuin in het kader van het herdenkingsjaar rond Joos Vijd. De plek is nu, door eigen gemeentepersoneel, omgetoverd tot ‘Zintuigentuin’. “Het is een tuin die alle zintuigen prikkelt”, legt Christa Maes, natuurcoördinator Hof ter Saksen, uit. “Bezoekers mogen de planten niet alleen bekijken maar ook strelen, ruiken of proeven met de geluiden van de natuur op de achtergrond. Je komt er ook heel wat te weten: dat planten minstens 15 zintuigen hebben bijvoorbeeld.”

Zintuigenleerpad

In de zorgvuldig met wilgentenen afgeboorde plantenborders ontdek je dragonafrikaantje, loopkamille, kruiptijm, Toscaanse jasmijn, een Perzische slaapboom of maak je kennis met kaneelbasilicum en Corsicaanse munt. “De filosofie van de Zintuigentuin wordt met het nieuwe zintuigenleerpad ‘Gebruik ze alle vijf’ doorgetrokken in heel het park. Dit leerpad kan elke bezoeker bewandelen maar in groep onder begeleiding van een natuurgids van Hof ter Saksen, komt je natuurlijk wel een pak meer te weten.” Onder meer waarom vrouwen in voorbije eeuwen wel eens met de rok omhoog op een border met tijm gingen zitten voor een frisser geurtje onderaan.

Heropbouw oranjerie

Het park is alle dagen open van 10 tot 20 uur. Vanaf 1 november start de winterregeling en sluit het park om 16.30 uur. Tot die tijd blijft het Terras ter Saksen met een foodtruck nog aanwezig voor een drankje. De zomerbar van Van der Valk Hotel Beveren kwam er na de verwoestende brand van de oranjerie in augustus vorig jaar. “Deze week start een aannemer met de heropbouw”, kondigt schepen Kegels aan. “De werken zullen een jaar in beslag nemen. Het is de bedoeling dat het opnieuw dienst kan doen als horecapunt. De bovenverdieping wordt ook aangepakt voor het creëren van vergaderruimte.” Het zijn niet de enige werken die starten. Vanaf november gaat men ook aan de slag in het kasteel zelf. Vijftien jaar na de buitenrestauratie wordt eindelijk ook de binnenkant aangepakt. De gemeente zal na afloop het kasteel in concessie geven om het uit te baten. Er komen een restaurant op het gelijkvloers, een vijftal hotelkamers op de bovenverdiepingen en vergaderruimten voor seminaries.

Filip Kegels bij de oranjerie van Hof ter Saksen die vorig jaar door brand werd vernield.

De binnenrestauratie van het kasteel Hof ter Saksen start in november.

De Zintuigentuin is alle dagen vrij te bezoeken.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

