Kritiek op twee maten en twee gewichten voor leegstandtaks: “Beboet voor goed onderhouden huis terwijl gemeente zelf panden laat verkrotten”

MelseleKarel De Munck heeft in een brief aan het college zijn ongenoegen geuit over de toepassing van de leegstandtaks. Zelf moest hij een boete betalen van 500 euro voor een goed onderhouden huis terwijl aan de overkant van de straat een hele rij woningen, eigendom van de gemeente, al jaren staan te verkrotten. “Waarom moeten burgers deze taksen betalen als de gemeente de eigen regels niet eens volgt?” vraagt hij zich boos af.

Karel De Munck benadrukt dat hij het systeem van de leegstandtaks niet in vraag stelt en evenmin een terugbetaling eist. “Maar ik vraag wel aan de gemeente om de regels consequent toe te passen en zich er zelf ook naar te gedragen”, klinkt het. “Ik kende het reglement eigenlijk niet maar ben er een paar jaar geleden mee in aanraking gekomen voor het huis van mijn vader. Wij hebben als familie met verenigde krachten er alles aan gedaan om hem zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Toen ook permanentie nodig was voor de nacht was een verhuis naar een woonzorgcentrum niet meer te vermijden.”

Goed onderhouden

De familie kon het echter niet over haar hart krijgen om het huis te verkopen. “Onze pa is altijd blijven denken dat hij na zijn ‘herstel’ terug naar huis zou kunnen keren”, legt Karel uit. “In het woonzorgcentrum keek hij vanuit het raam van zijn kamer trouwens uit op zijn vroeger huis in de Kalishoekstraat. We hebben met de familie beslist om het gewoon te behouden en goed te onderhouden zolang hij leefde. Dat was uiteindelijk gedurende een periode van 2 jaar. Aan de voortuin, oprit en het huis zelf zag je niet dat er niemand woonde. Het gazon was altijd netjes gemaaid.”

Quote We hebben de 500 euro boete netjes betaald maar het is me wel op de maag blijven liggen omdat ik vanuit mijn eigen huis uitkijk op een rij krotwonin­gen in de School­straat Karel De Munck

Na een eerste brief voor de heffing van een leegstandtaks kreeg de familie nog een vrijstelling zoals die in het reglement is voorzien. “Na het overlijden van mijn vader in 2017 hebben we het huis leeggemaakt. Aangezien we allemaal werken, hebben we daar wel iets langer over gedaan. Toen het huis te koop stond, was er plots corona. Huisbezoeken mochten niet, de verkoop viel stil en net op dat moment kwam een uitnodiging voor het betalen van 500 euro leegstandtaks. We hebben die netjes betaald en het huis is nadien verkocht maar het is me wel op de maag blijven liggen omdat ik vanuit mijn eigen huis uitkijk op een rij krotwoningen in de Dijkstraat.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

De panden waren tot voor kort eigendom van de gemeente maar intussen overgedragen aan de huisvestingsmaatschappij. “We wonen hier sinds 1988 en één van die huizen staat al minstens zo lang leeg”, weet Karel. “Het is intussen volledig overwoekerd door klimop. Ook de aanpalende huizen staan al 10 tot 15 jaar leeg en geven de buurt een verloederde indruk. Het stoort me dan ook enorm dat de gemeente een leegstandtaks heft voor een perfect onderhouden huis maar zelf niet omkijkt naar haar eigen patrimonium.”

Gekoppeld aan projecten

Schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) benadrukt dat leegstand van gemeentelijke eigendommen steeds gekoppeld is aan grotere projecten. “Dat is ook het geval voor de Dijkstraat. Voor dit gebied moest eerst een RUP worden opgesteld. Het verwerven van eigendommen neemt soms ook lange tijd in beslag. Voor de Dijkstraat zit het project nu wel in een eindfase.” Volgens Vlegels worden de regels voor de leegstandtaks ook soepel toegepast. “Er zijn heel veel uitzonderingen waarvoor mensen een vrijstelling krijgen zoals een verkoop maar we moeten natuurlijk ergens wel een grens trekken. Dat we geen taks heffen op ons eigen patrimonium is natuurlijk logisch want dat zou gewoon een vestzak-broekzakoperatie zijn. We proberen wel altijd de leegstand zo kort mogelijk te houden maar jammer genoeg is dat niet altijd mogelijk.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.