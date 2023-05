Koopkern Kieldrecht laat winkeliers dupliceren met ‘Meet the copy’s!’: “Kartonnen dubbelgangers helpen handje bij reclame maken”

Patiënten met chronische darmziek­ten kunnen voortaan terecht op campus Vitaz Beveren

Vanaf nu kunnen patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD) terecht op de campus Beveren voor het toedienen van intraveneuze medicatie of ijzer. Er zijn drie bedden en acht zetels beschikbaar. Voor de patiënten uit de regio Beveren is dit goed nieuws want nu moeten ze zich minder ver verplaatsen.