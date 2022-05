Koning Filip proeft Melseelse aardbeien en krijgt maar liefst drie prinsessen op bezoek

Koning Filip kreeg in het koninklijk paleis maandag niet één maar drie Aardbeiprinsessen over de vloer. “Het is normaal een jaarlijkse traditie dat we naar het paleis gaan om de primeuraardbeien te overhandigen”, leggen voorzitter Herman Janssens en bestuurslid Ann Cools uit. “Om de vijf jaar neemt de koning de aardbeien persoonlijk in ontvangst. De andere jaren krijgen we wel altijd een rondleiding. De voorbije twee jaar was er bij het paleis evenwel geen bezoek toegestaan door de coronapandemie. We hebben de aardbeien wel telkens laten bezorgen door een koerier. De koning heeft ons Melseels goud dus geen enkel jaar moeten missen. Daarom kwam het voorstel om niet alleen huidige prinses Amber Van Moere en haar eredames Margot De Bruyne en Silke Staes mee te brengen, maar ook de meisjes die het kroontje de voorbije twee jaar droegen.”