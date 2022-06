Kom op 26 juni meefeesten tijdens Vlaanderen zingt

Energiezui­nig wonen tussen Waregem en Kortrijk? Dan ben je bij dit Durabrik-pro­ject aan het juiste adres

In de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie verrijst binnenkort een nieuwbouwproject van Durabrik. Volgens Megan en Michiel is het zeker de moeite om dat te ontdekken. Zij kochten onlangs een woning van het bouwbedrijf en blikken daar tevreden op terug. “Kopen bij Durabrik is investeren in de toekomst”, aldus het koppel.