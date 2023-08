Knip in Fabriekstraat al bijgestuurd met doorgang voor personenwagens

Myriam (65) reanimeert buurvrouw Lisette (86) na hartstil­stand: “Ze kan me het best bedanken door nog lang te leven”

“Noem me alsjeblieft geen heldin. Ik heb enkel de kennis toegepast die ik al 25 jaar krijg aangeleerd en eigenlijk iedereen zou moeten hebben.” Myriam Van Lysebetten is in de bloemetjes gezet nadat ze het leven redde van haar onderbuurvrouw Lisette. Die kreeg een hartstilstand, maar dankzij een succesvolle reanimatie kon ze intussen naar huis terugkeren met een pacemaker. Wij waren erbij toen Lisette haar ‘redster’ weerzag.