Klopjacht op dieven na inbraak in Brielstraat

Het was een bewoner uit de Brielstraat in Melsele die vrijdagavond rond 19.30 uur een bericht kreeg van de alarmcentrale. Op bewakingscamera’s in de woning was te zien dat er twee mannen met zaklampen binnen waren. De man verwittigde meteen de politie die alle beschikbare ploegen ter plaatse stuurde. Ook een patrouille van de politie Zwijndrecht kwam in bijstand. Ter plaatse stelden de agenten vast dat er een schuifraam van de veranda was ingeslagen. Er werd nog een klopjacht gehouden in de omgeving met onder meer een speurhond. Ook de politieheli kwam in bijstand om met een warmtebeeldcamera de achterliggende velden te doorzoeken. Dat leverde echter geen resultaat op. Op het eerste zicht bleek er wel niks verdwenen en is het nadeel enkel de materiële schade.