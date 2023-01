Kloosterstraat krijgt volledige facelift met nieuwe riolering en wegdek

Op de begroting is voor het dossier van de Kloosterstraat alvast een eerste budget van 600.000 euro voorzien. “De riolering is momenteel in zeer slechte staat”, legt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V) uit. “Aangezien het hele rioleringstelsel moet vervangen worden, gaan we meteen ook de straat zelf van gevel tot gevel heraanleggen. Er zal nu eerst een ontwerper worden aangesteld. De uitvoering zal voor begin volgende legislatuur zijn.”

Gemeenteraadslid Bram Massar (Groen) vroeg in de commissie openbare werken of het de bedoeling is om het regime van fietsstraat te behouden. De Kloosterstraat was in 2014 de allereerste fietsstraat in Beveren. Volgens de schepen zal dat niet wijzigen. “De aanleiding voor de werken is de slechte staat van de weg en de riolering maar we bij de heraanleg zal de voorrang voor de zwakke weggebruiker zeker nog meer geaccentueerd worden.”