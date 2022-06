Kleinere kermissen bedreigd in hun voortbestaan: “Minder foorkramers maar ook publiek haakt af”

BeverenTeleurgestelde gezichten in Kieldrecht het voorbije pinksterweekend. Dit jaar kwam er geen enkele foorkramer opdagen voor de plaatselijke kermis. De kans is groot dat hetzelfde scenario zich komend weekend herhaalt in Haasdonk. “De kleinere kermissen zijn in hun voortbestaan bedreigd”, erkent schepen Filip Kegels (N-VA). “Het is een vicieuze cirkel van een afnemend publiek en een dalend aantal foorkramers.”

Een ritje op de draaimolen, vissen aan het eendjeskraam, uw geluk beproeven in het Lunapark… De kermissen ademen nostalgie maar jammer genoeg trekken ze jaar na jaar minder bezoekers. “Om die reden haken ook meer en meer foorreizigers af, vooral voor de kleine kermissen”, zegt schepen van kermissen en markten Filip Kegels (N-VA). “Zo belanden we in een vicieuze cirkel van steeds minder aanbod en minder bezoekers.”

18 kermissen per jaar

De gemeente Beveren heeft een rijke traditie wat kermissen betreft. “Jaarlijks worden in Beveren 18 kermissen georganiseerd: In elke deelgemeente minstens 2 kermissen per jaar, meestal een ‘kleine’ en een ‘grote’ kermis. Het zijn vooral de zogenaamde kleine kermissen die aan populariteit verliezen. Het voorbije pinksterweekend was er voor het eerst geen enkel kraam in Kieldrecht, in Verrebroek was er welgeteld 1 kraam en ik vrees dat ook het Verwilghenplein in Haasdonk komend weekend leeg zal blijven.”

Meer concurrentie

Volledig scherm Foorkramer Delforge uit Beveren moest tijdens corona zijn foorkraam op straat zetten om toch nog wat inkomsten te hebben. © Kristof Pieters

Er liggen hiervoor verschillende redenen aan de basis. “Allereerst is er de toenemende concurrentie van festivals, pretparken, binnenspeeltuinen, enz. De interesse bij de jeugd voor de traditionele kermis daalt. Maar ook de kermisexploitanten kampen met toenemende problemen. Denken we aan de stijging van de verzekeringspremies voor kermisattracties en de steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Foorreizigers die op pensioen gaan hebben, zoals vroeger vaak wel het geval was, geen opvolging meer in eigen familiekring. De coronacrisis heeft daarbovenop tot diverse faillissementen geleid. Een ‘dodelijke’ cocktail waardoor we vooral in de kleinere deelkernen alsmaar minder kermisexploitanten bereid vinden om hun kermisattracties op te stellen.”

Geen standgeld

De gemeente Beveren zoek naar oplossingen om het tij te keren. “We proberen zoveel als mogelijk de kermis aantrekkelijk te houden, zowel voor de kermisexploitanten als voor onze inwoners”, legt Kegels uit. “Zo vragen we geen standgeld aan de kermisuitbaters. Voornamelijk bij de grote kermissen voorzien we randanimatie in de vorm van een braderij, jaarmarkt, wielerwedstrijd of rommelmarkt. Vorig jaar lanceerden we ook een reeks Beverse Streekmarkten. Een zeer gesmaakte formule waarmee we deze zomer ook naar deelgemeenten Kallo, Melsele, Verrebroek en naar de Boerenmarkt van Beveren trekken. Het is een reizende markt langsheen deelgemeenten waarbij we, naast het aanbieden van allerlei streekproducten, dit jaar volop de kaart van de kinderanimatie zullen trekken. Maar we gaan ons uiteraard ook buigen over de toekomst van de kermissen zodat deze mooie traditie kan behouden blijven.”

Volledig scherm Het publiek haakt af waardoor ook foorkramers steeds minder interesse hebben om nog te komen. © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.