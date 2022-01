Kleine vierhonderd mensen nemen afscheid van Dean (4)

Tijdens de begrafenis zal mama Elke Verberckmoes een brief laten voorlezen. De kleuters van schooltje De Verrekijker, waar Dean ook in het klasje zat, zullen sterretjes strooien in de kerk ter nagedachtenis aan hun vriendje. In de kerk zelf zijn zowat 250 mensen samen, voornamelijk familie en vrienden. Buiten de kerk staan twee schermen opgesteld zodat iedereen de uitvaart kan volgen. Een overrompeling is het daar niet, maar de politie houdt een oogje in het zeil zodat het afscheid sereen kan verlopen. Momenteel staan buiten nog zo’n honderd mensen om de plechtigheid te volgen, onder wie veel motards.