Kleine geldsom buitgemaakt bij overval op nachtwinkel

De dader stapte rond 19 uur de winkel binnen en bedreigde de bediende met een mes. De vrouw werd verplicht om de inhoud van de kassa af te geven. Aangezien de nachtwinkel nog maar pas de deuren had geopend die avond, was de buit beperkt. Er werd een geldsom buitgemaakt van 200 tot 250 euro. Niemand raakte gewond maar de bediende was wel in shock. De nachtwinkel bleef zondag gesloten in afwachting van een sporenonderzoek van het labo. De politie zal ook de beelden raadplegen van de bewakingscamera’s die er in de omgeving hangen.