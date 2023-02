Klein halfuur vertraging na ongeval op E34 richting Knokke ter hoogte van Waaslandhaven-Oost

Melsele Handelaars N70 opgelucht nu centrum terug bereikbaar is: “Drie jaar lang stof gevreten, maar wel tevreden met eindresul­taat”

Niet alleen automobilisten maar ook de handelaars in Melsele halen opgelucht adem nu de N70 in het centrum weer is opengesteld. De werken liepen een half jaar vertraging op nadat er een vervuiling met PFAS in het grondwater was vastgesteld. “Er is gelukkig geen enkele winkel failliet gegaan. De trouwe klanten hebben ons door deze moeilijke periode geholpen”, klinkt het.