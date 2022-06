Klaproosfeesten in een nieuw kleedje gestoken: “Uitgebreider programma voor kinderen en Food Market”

Na zestien jaar Palingfeesten werd in 2017 beslist om de meer duurzame omegabaars te serveren. Daarom veranderde de vzw de naam van Palingfeesten naar Klaproosfeesten. Na twee coronajaren wordt de draad terug opgenomen maar wel met een andere formule. “Het organisatiecomité is de voorbije jaren toch wat uitgedund geraakt en het bedienen van zo’n 1.500 eters was telkens een hele uitdaging”, legt Katrijn Van Mullem uit. “Anderzijds willen we ook een breder publiek aanspreken. Voor het eetfestijn was de gemiddelde leeftijd toch iets ouder en we willen ook gezinnen met kinderen bij dit evenement betrekken.”

De plaats van de Klaproosfeesten is ongewijzigd gebleven. Zaterdag 18 juni mag er opnieuw gebruik worden gemaakt van het magazijn in de Dambrugstraat in Melsele. Vanaf 13 uur staat er een springkastelendorp (4 euro) klaar voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Daarnaast is er ook kindertheater en een speelcaravan. In samenwerking met Wezijnereensmeebuiten wordt ook een petanquetornooi georganiseerd vanaf 15 uur. Info en inschrijvingen via klaproosfeesten@hotmail.com. Uiteraard is er opnieuw een groot terras met bar. Er mag dan wel geen paling of omegabaars geserveerd worden, bezoekers moeten zeker niet met honger naar huis. Er is namelijk een Food Market waar verschillende foodtrucks en eetkraampjes allerlei lekkernijen aanbieden van paella tot speenvarken. Vanaf 21 uur volgt er nog een fuif met DJ Tonnie. De opbrengst van de feesten gaat traditioneel integraal naar vzw De Klaproos.