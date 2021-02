Klant van Jumbo vindt larven in diepvriessoep: “Ik dacht eerst dat het noedels waren”

De Kruibeekse Melek Bodur was woensdag even gestopt bij de supermarkt van Jumbo om snel iets te kopen voor het avondeten. “Ik ging naar huis met een zak diepvries-soepgroenten van het huismerk van Jumbo. Die zijn al licht voorgegaard en je moet er enkel kokend water bijvoegen. Terwijl ik in de soep aan het roeren was, kwam er plots iets bovendrijven. Ik dacht eerst dat het noedels waren, maar van dichtbij zag ik tot mijn afgrijzen dat het larven waren.”

Bij Jumbo zijn ze bekend met de klacht. “Het is erg vervelend dat deze diertjes zijn gevonden in de diepvriesverpakking soepgroenten en natuurlijk is het schrikken voor de klant die dit aantrof”, reageert woordvoerster Janneke van Helvoort. “Hoewel we onze producten altijd uiterst zorgvuldig controleren, kunnen we dit bij versproducten nooit helemaal voorkomen. De soepgroenten worden vers diepgevroren. We zijn nu in contact met de klant zodat deze passend wordt gecompenseerd.”