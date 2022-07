Kinderen Jan Frans Faveletstraat willen avontuurlijker speelpleintje

KalloDe bewoners van de Jan Frans Faveletstraat vragen om het huidig speelplein in de wijk wat avontuurlijker in te richten. Nu is er slechts één klein speeltuig.

Gemeenteraadslid Méline Rovillard (Vooruit) bracht het punt op de agenda van de gemeenteraad na gesprekken met de buurtbewoners. “Daarin kwam telkens terug dat de kinderen in de wijk het pleintje maar weinig attractief vinden. Andere speelpleintjes in Kallo zijn niet op een veilige manier bereikbaar voor de allerkleinsten want dan moet men steeds de Fabriekstraat kruisen.”

Volgens schepen van jeugd Laura Staut (CD&V) wordt er jaarlijks een budget uitgetrokken voor de heraanleg van speelpleintjes. “Het is de bedoeling om alle pleintjes, die er sinds 2018 zijn bijgekomen, aan bod te laten komen. We vertrekken daarbij telkens vanuit het speelruimteplan om te kijken of er veel kinderen en jongeren in de buurt wonen. Een stuurgroep bereidt elk jaar de dossiers voor. De vraag vanuit de Jan Frans Faveletstraat is zeker terecht maar we krijgen natuurlijk heel wat vragen uit andere wijken. In het najaar wordt telkens een planning opgemaakt voor het komende jaar.”

De Jan Frans Faveletstraat moet dus nog even geduld uitoefenen maar dit jaar komen wel al pleintjes aan de beurt in de Melkaderlaan, de Callamerenstraat en Kallo-West. Rovillard begrijpt dat er een planning gevolgd wordt maar vraagt om alvast een paar kleinere ingrepen te doen die voor kinderen het verschil kunnen maken. Schepen Staut belooft het te bekijken. “Door enkele kleine bosjes aan te planten zijn er toch al wat meer speelelementen dan op een kaal grasplein is. Voor ad hoc vragen hebben we een budget van 120.000 euro maar daar spring je niet zo ver mee. Zelfs het simpelste speeltoestel kost al snel 5.000 tot 10.000 euro.”

