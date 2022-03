Kim (44) en Shary (21) combineren droogkuis met krantenwinkel: “Al om 5.15 uur open voor werknemers uit de haven”

Nieuwkuis Kim in de Dorpsstraat in Kieldrecht levert als sinds 2005 droogkuis, was- en strijkdiensten en schoenherstellingen. Zaakvoerster Kim Sergeant had in het voormalig bankfiliaal nog ruimte beschikbaar en zocht al een tijdje naar een geschikt artikel. “Ik heb het even met speelgoed geprobeerd maar het was moeilijk opboksen tegen de vele webshops”, legt ze uit.

Krachten bundelen

Werken in shiften

De twee dames gingen aan de slag om de winkelruimte uit te breiden en bieden nu een gamma van wenskaarten, geschenkmanden, rookwaren en dag- en weekbladen aan. Er is ook een officieel Lotto-verkooppunt. “Het is wel wennen want vroeger zag ik misschien 50 klanten per week en nu het dubbel per dag”, lacht Kim. “We openen ook al om 5.15 uur de deuren voor de vele arbeiders in de haven die met de vroege shift staan. Zelf werken we nu ook in shiften. Dit is ook ideaal voor de opvang van Léon. Het samenwerken verloopt van een leien dakje. We hebben vaak dezelfde ideeën voor de winkel en Shary zorgt ook voor een jonge, frisse wind in de zaak. De inwoners zijn ook tevreden want er is na maanden terug een krantenwinkel in het dorp.”