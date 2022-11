KET brengt ‘verkeerde koppel’ naar Ter Vesten

Volleybal Beker van België Nova Marring wil met Asterix Avo zo ver mogelijk doorstoten in de bekercompe­ti­tie: “Elke fase in de ‘Belgian Cup’ is een finale waard”

Met ondersteuning van een flink aantal supporters - de 12de man - heeft Asterix Avo in het verre Tchalou de kwartfinale van de Belgische beker behaald. De dagtemperaturen bereikten ook in het Waalse dorp een recordhoogte. In de sporthal werd het erg warm, want dit was een cruciaal duel. De ‘Belgian Cup’ hanteert immers de formule van rechtstreekse uitschakeling in de bekercompetitie. In de volgende ronde ontmoet Asterix Avo de bekerwinnaars van Oudegem.

30 oktober