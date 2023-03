Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Beveren vanochtend

Supporters SK Beveren kunnen zich voortaan opwarmen in fandorp: “Want in de omgeving zijn er niet veel cafés meer om te verzamelen”

Op de Freethiel is vrijdagavond een nieuw fandorp in gebruik genomen. Het is opgetrokken met containers en zal er permanent blijven staan om de supporters voor en na de match op te vangen. Ze kunnen er iets drinken of eten en een dj zorgt voor de nodige ambiance.