Kan kerk slechts gedeeltelijk ontwijd worden? Groen stelt vragen bij behoud van kapel OLV Bijstand

Volleybal Liga A Asterix Avo demon­streer­de twee sets lang een overwicht in opslag, blok en verdedi­ging: “Met een bewonde­rens­waar­di­ge focus gespeeld”

“We hadden onze lessen geleerd uit de bekerfinale”, verklaart coach Vansnick. “Twee sets lang demonstreerden we een duidelijk overwicht in opslag, blok en verdediging. (Setstanden set 1 en 2: 25-11 en 25-15, red.) We slaagden erin om hun aanvalsters in totaal 19 keer af te blokken. Gent lukte maar 1 blokactie. Onze aanvalsdekking was bijzonder goed georganiseerd, het klopte allemaal in het achterveld. Eventjes was onze receptie wat minder scherp tijdens de derde set, maar daarna was alles terug op peil. Ik ben zeer tevreden over de knappe mentaliteit en het eindresultaat. In de heenronde verloren we met 3-1, nu winnen we met dezelfde cijfers.” (Setstanden set 3 en 4: 23-25, 25-21, red.)