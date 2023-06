Kallo Zomert bij zomerse temperaturen

Laatste café in Doel sluit de deuren: “Het dorp heeft misschien een toekomst, maar ik ben moegestre­den”

Het lijkt bijna symbolisch. Nadat vorig jaar in de kerncentrale Doel de eerste reactor werd gesloten, volgt nu ook de sluiting van Doel 5. Het café, genoemd naar de nooit gerealiseerde reactor, is de allerlaatste horecazaak in het dorp. Uitbaatster Sheila De Graef gooit onverwacht de handdoek in de ring. “Het vat is op. Verder doen zou ten koste gaan van mijn mentale en financiële gezondheid.”