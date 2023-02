KA kent grootste groei van alle scholen

De cijfers over de leerlingenaantallen in het Bevers onderwijs werden meegedeeld op een gemeenteraadscommissie. Het gaat om de laatste aantallen die in september 2022 werden doorgegeven. Voor het basisonderwijs zijn er geen grote veranderingen te noteren. Bij het gemeentelijk onderwijs was er een zeer lichte daling voor het lager maar daar staat een stijging bij de kleuters tegenover. Volgens de meest recente voorspellingen zal het aantal leerlingen nog tot 2026 toenemen in Beveren.

Het secundair onderwijs laat hogere groeicijfers zien maar daar is natuurlijk ook een instroom bij vanuit andere gemeenten. Bij het KA is de stijging het meest opmerkelijk. De school noteerde een groei van 119 leerlingen. De Sint-Maartencampus telde 11 extra leerlingen het GTI groeide met 12 leerlingen aan.

De groei bij het KA is deels ook te wijten aan de OKAN-klassen voor anderstaligen. Om praktische redenen worden zo’n 60-tal anderstalige leerlingen gezamenlijk op deze school opgevangen. Als er nog een verdere stijging komt, gaan de andere twee secundaire scholen zelf wel eigen OKAN-klassen inrichten. Ook voor het basisonderwijs is er zo’n samenwerking. Daar worden de middelen van de overheid gebruikt om twee wereldklassen te organiseren in de OLV Gaverland-school in Melsele en Wegwijzer in Beveren. In de namiddag verhuizen de kinderen naar hun gewone klas.