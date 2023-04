Juwelen gestolen uit woning in Sportpleinstraat

Theater De Gekke Haan staat te koop: “Dertig maanden sluiting tijdens corona zijn we nooit meer te boven gekomen”

Normaal gezien zou men op 19 juli het twintigjarig bestaan vieren. Toch is vlak voor dit jubileum het doek gevallen over theater De Gekke Haan in Kallo. Eigenaar Walter Van Dosselaer heeft het gebouw te koop gezet omdat de schulden zich opstapelden. “Ik heb de zaal al bij de gemeente aangeboden, omdat we in Kallo geen eigen ontmoetingscentrum hebben.” Maar het gemeentebestuur ziet dat toch anders.