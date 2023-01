Juwelen gestolen uit woning in Klaveren Aas

Beveren Fietssnel­weg wordt veiliger met tunnel onder N70: “Op termijn geen enkele kruising meer over de volledige lengte van traject”

Binnen enkele jaren zullen fietsers volledig conflictvrij dwars door Beveren kunnen rijden via de fietssnelweg naast de spoorlijn. Infrabel gaat alle spoorwegovergangen afsluiten waardoor de N70 de enige resterende kruising is. Met AWV en de provincie is er nu een akkoord om een fietstunnel aan te leggen.

16 januari