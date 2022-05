Jubilerend Ter Vesten stelt podium ter beschikking van nieuw talent

Santo ook wel gekend onder de naam Spider Nuyens, houdt zich vooral bezig met de kunst van de Vlaamse hiphop. Steve Towler is afkomstig uit Engeland en woont al twee jaar in Melsele. Muzikale ervaring heeft vooral in het nachtleven van Tenerife. Rubellight is een tweekoppige Belgisch-Nederlandse coverband met een liefde voor de pop-rock klassiekers van de 90's. Dennis Pimenta, beter gekend als DJsyzzurp, heeft hij al verschillende podia veroverd. Sinds 2015 is hij aangesloten bij GangTheLabel. Nu probeert hij een eigen sound te creëren voor zijn thuisbasis Beveren-Waas. Silvia Sun is afkomstig uit China en verhuisde 8 maanden geleden naar Beveren voor haar studies. Ze heeft een passie voor muziek en kijkt ernaar uit om te mogen optreden. Bad Habit is een vierkoppige beginnende rockband uit Beveren met Cas Bogaert op de saxofoon, Remi de Leat op zijn gitaar, Jente Vriens op de drum en Sid de Munck die de zaal zal veroveren met zang. Chiel Van Gysel is een 23-jarige producer die na zijn studies innovatie consulent er voor koos om toch zijn passie voor muziek te volgen. Al snel kreeg hij een contract bij Plus32records. Hij zal tijdens zijn optreden ondersteund worden door zijn artiesten collectief genaamd ‘Full Moon Collective’. Tot slot is er ook nog Ilene Van Landeghem, een 17-jarige meid uit Melsele die gitaar, ukelele en keyboard speelt. Ze brengt vooral covers van Engelstalige popmuziek met een eigen twist.