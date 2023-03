Jozef Kessels musiceert al 65 jaar bij de Pollekes

voetbal challenger pro League Trainer Vincent Euvrard (RWDM) waarschuwt voor voorbarig optimisme: “Beveren weet ook dat het moet winnen om titelkan­sen gaaf te houden”

Na nauwelijks twee speeldagen in de Promotion Play-Offs kan de competitie in de Challenger Pro League reeds in een beslissende plooi liggen. Als RWDM zaterdagavond kan winnen op het veld van dichtste belager en concurrent SK Beveren, dan staat de Brusselse club met anderhalf been in de Jupiler Pro League.