Jongeren steken mee handen uit de mouwen bij inrichting speelpleinen: “Vlechtwerk van wilgen zodat onze bal niet in de gracht rolt”

In Kallo is het startschot gegeven van de herinrichting van twee speelpleinen. De jongeren uit de wijk kregen niet alleen inspraak maar steken ook zelf mee de handen uit de mouwen. “De ruimte was er al, enkel een goede invulling ontbrak nog om de jeugd ook aan te trekken”, zeggen dorpsopbouwwerkers Stefaan Segaert en Aslihan Kaplan.

De twee geselecteerde speelpleinen bevinden zich in de Melkaderlaan en aan de Beverse Dijk ter hoogte van het home De Klaproos. Maatschappelijk Opbouwwerk SAAMO is al enkele jaren actief in de sociale woonwijk met twee opbouwwerkers. Zij stelden vast dat er voor georganiseerde activiteiten veel interesse bestaat maar dat jongeren niet op eigen initiatief naar de speelpleinen trekken.

“Nochtans is er een bijzonder groot potentieel”, zegt opbouwwerker Aslihan Kaplan. “Alleen al in de omgeving van de wijk Melkaderlaan wonen er tussen de dertig en veertig kinderen onder de twaalf jaar. Het speelplein is echter niet attractief genoeg. De ruimte is er dus wel maar ze moet alleen nog goed ingevuld worden.” De gemeente gaf gehoor aan de klachten en stelt nu een budget ter beschikking om twee speelpleinen in de wijk herin te richten.

Volledig scherm Opbouwwerker Aslihan deel suikerwafels uit onder de jonge helpende handen © Kristof Pieters

Op prospectie

Volledig scherm Opbouwwerker Stefaan Segaert bij de wilgenmuur in opbouw © Kristof Pieters

En over die inrichting is dit keer bijzonder goed nagedacht. “We zijn eigenlijk al sinds eind 2021 bezig met prospectie”, zegt dorpsopbouwwerker Stefaan Segaert. “Zo zijn we met de kinderen uit de wijk naar andere grote speelpleinen in de gemeente getrokken zoals in de Bankwegelhof om die eens uit te testen. Zo hebben we een verlanglijstje kunnen samenstellen.”

Helpende handen

Het speelpleintje in de Melkaderlaan wil men vooral voorbehouden voor de jongere kinderen. “Dat is ook op vraag van de ouders want zo kunnen ze nog een oogje in het zeil houden.” Het pleintje naast De Klaproos is voor de iets oudere jeugd. “Er komt een voetbalveldje met een tribune en grote schommelmanden”, legt Stefaan uit. “We willen het beschikbare budget zo optimaal mogelijk gebruiken en steken daarom zelf mee de handen uit de mouwen. De groendienst heeft nu de wilgen gesnoeid en met de takken maken we nu een scherm zodat de bal niet in de gracht kan rollen.” De bewoners van De Klaproos kwamen eveneens een handje toesteken en zijn blij dat er naast het tehuis wat meer leven in de brouwerij komt.

Volledig scherm Ook de bewoners van het tehuis De Klaproos kwamen een handje toesteken bij de nieuwe buren. © Kristof Pieters

Speelweefselkaart

Schepen van jeugd Laura Staut (CD&V) is blij dat jongeren zo nauw betrokken worden bij de inrichting van speelpleinen. “Intussen zijn we zelf bezig met de opmaak van een speelweefselkaart voor de hele gemeente. Daarop brengen we niet alleen de speelpleinen in kaart maar ook de trage wegen waarmee ze met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen kinderen veilig van de ene naar de andere speelplek wandelen en fietsen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.