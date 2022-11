Jong N-VA kiest nieuw bestuur

Doel Organisato­ren van Doel Festival maken ondanks magere opkomst en tegenwind positieve balans op: “Hopelijk tweede editie, maar dan in het voorjaar”

De kans is groot dat er een tweede editie komt van het Doel Festival dat dit jaar voor het eerst plaatsvond. De bezoekerscijfers vielen wat tegen door het slechte weer, maar wie er bij was, geeft wel positieve feedback. De gemeente is ook tevreden over het verloop. Enkel het actiecomité Doel 2020 blijft kritisch en voelt zich gesterkt door de gouverneur die de gemeente op de vingers tikt over de aanpak van de vergunning.

27 oktober