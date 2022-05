Jeugdraad voert guerrilla-actie met krijtfiguren op de weg: “Om pijnpunten in het verkeer bloot te leggen”

“Mobiliteit leeft bij de jongeren”, zegt voorzitter Anneleen De Rycke. “Dat blijkt ook uit een bevraging die de jeugddienst vorig jaar heeft gedaan. De jeugd in Beveren verplaatst zich vaak met de fiets of te voet naar school, de jeugdbeweging, hobby’s, enz. Dit is een trend die we als Jeugdraad Beveren alleen maar kunnen toejuichen. Maar jammer genoeg is niet elke plek in Beveren even veilig om je in het verkeer te wagen.”

Knelpunten in kaart brengen

De jeugdraad is daarom met een actie gestart om knelpunten in kaart te brengen. De actie werd dinsdag op een opvallende manier afgetrapt. In alle deelgemeenten van Beveren doken dinsdagochtend krijtfiguren op langs de weg. “Deze figuren vertegenwoordigen plekken waarvan we vinden dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden”, legt Anneleen uit. “Het gemeentebestuur heeft reeds bepaalde maatregelen heeft genomen om de zwakke weggebruikers te ondersteunen in hun verplaatsingen. Zo mag je in vele straten niet sneller dan 30 km per uur rijden. Dit is echter niet voldoende om ongevallen te voorkomen.”

Volledig scherm Op de oversteekplaats van de N70 rechtover jeugdcentrum Togenblik raakte drie maand geleden een scholier zwaargewond na een aanrijding door een vrachtwagen. © Kristof Pieters

Eén van de punten is de oversteekplaats op de N70 tegenover het jeugdcentrum Togenblik. In maart dit jaar raakte een scholier zwaargewond toen die gegrepen werd door een vrachtwagen. “We spreken ons zeker niet uit over de schuld maar het is wel een feit dat de hagen en de bomen in de zij- en middenberm van de N70 enigszins het zicht ontnemen op overstekende voetgangers en fietsers. Misschien dat wat snoeiwerk hier al voor een oplossing kan zorgen.” Ook ter hoogte van het KA in de Donkvijverstraat werd een krijttekening aangebracht. “Daar is intussen een fietsstraat ingericht maar de jongeren ervaren de hele verkeerssituatie toch nog altijd als gevaarlijk.”

Constructieve houding

De jeugdraad benadrukt dat ze zeker niet tegen de schenen wil schoppen van het gemeentebestuur. “Integendeel, het is de bedoeling om een brug te vormen tussen jongeren en beleidsmakers. We roepen de jeugd namelijk op om pijnpunten in het Beverse verkeer bloot te leggen. Op de affiches naast de krijtfiguren staat een QR-code. Jongeren kunnen via de code met enkele eenvoudige klikken hun gevaarlijke verkeerspunten doorgeven op een website. De resultaten van de actie zullen binnen vier tot vijf maanden tot bij de betrokken partijen gebracht worden zodat we samen tot actie kunnen overgaan.”